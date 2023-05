ACV Openbare Diensten demande « plus de transparence » et souhaite que le « gaspillage d’argent cesse immédiatement ».

Le gouvernement flamand a déjà dépensé 1,5 milliard d’euros en contrats de consultance au cours de cette législature. C’est ce qu’a déclaré la ministre flamande du Bien-être, Hilde Crevits (CD&V), hier/mardi au Parlement flamand.



Ce montant suscite de nombreuses réactions. Selon le syndicat ACV, des économies ont été réalisées sur le personnel depuis trois législatures, soit 15 ans. Pendant ce temps, le budget pour les consultants externes augmente. « Toutes les économies réalisées sur le personnel ont été plus qu’effacées par le recours aux consultants, à l’externalisation, sans parler de la suppression de l’engagement permanent, dont le coût sera élevé dans les années à venir », déclare Ilse Remy, chef de secteur Flemish Team à l’ACV Public Services.

Selon Mme Remy, il ne s’agit là que de « la partie émergée de l’iceberg« . « Des consultants extrêmement coûteux sont engagés et les tâches essentielles du gouvernement flamand sont de plus en plus souvent externalisées. Et ce, à un multiple du prix de revient en interne et, qui plus est, avec une qualité loin d’être toujours égale », déclare la syndicaliste.



Pour le syndicat, trop c’est trop. « Il est plus que temps de faire preuve de transparence. C’est pourquoi nous demandons un aperçu de toutes les missions de conseil et d’externalisation avec le prix de revient, la durée et le résultat », ajoute-t-elle.