Le parlement bruxellois rejette le texte visant à interdire l’abattage sans étourdissement

Le parlement bruxellois a rejeté vendredi la proposition d’ordonnance DéFI-Groen-Open Vld à l’aide d’une majorité alternative. Plus précisément, il a validé par 42 « oui », 38 « non » et 8 abstentions les conclusions de sa commission de l’environnement tendant au rejet de cette proposition.

Ce vote clôt le débat sur les articles de cette proposition et sur les amendements, en particulier celui qu’Arnaud Vertstraete (Groen) se préparait à défendre et qui proposait un report de l’entrée en vigueur de la mesure jusqu’à un an après l’entrée en vigueur d’un Code sur le Bien-être animal que la Région doit encore élaborer.