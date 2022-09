Le nouveau contrat de gestion du Forem a officiellement été signé

Le nouveau contrat de gestion du Forem pour la période 2022-2027 a été officiellement signé ce mardi en présence des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs membres de son comité de gestion, et des ministres wallons de tutelles, Christie Morreale (Emploi) et Willy Borsus (Economie).

Cette nouvelle feuille de route s’inscrit dans un contexte de crise inédit où les priorités du Plan de relance pour la Wallonie et celles fixées dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR) doivent être rencontrées pour contribuer au redressement de la région, ont souligné les deux ministres. « Pour répondre à ces défis de taille, ce nouveau contrat de gestion s’articule autour de cinq axes stratégiques forts, au bénéfice d’un Forem orienté usagers, agile, rassembleur et favorisant la collaboration entre les acteurs de l’emploi et de la formation pour continuer à relever le taux d’emploi en Wallonie, notamment concernant les personnes au chômage de longue durée », ont-ils ajouté.

Le premier axe de ce nouveau contrat de gestion concerne l’opérationnalisation de l’accompagnement adapté de chaque demandeur d’emploi afin de lui garantir une opportunité d’insertion, c’est-à-dire un emploi, un stage ou une formation. Le deuxième vise à renforcer l’accessibilité de la formation, améliorer la formation initiale et le pilotage dynamique des moyens de formation pour une plus grande fluidité. Le troisième cherche à répondre aux besoins des secteurs clés en renforçant les partenariats par des actions conjointes comme des ‘jobdays’. Le quatrième axe s’attache à l’organisation interne du Forem et le cinquième, enfin, revisite la gouvernance pour gagner en agilité et renforcer le pilotage stratégique de l’organisme régional.

Des évaluations régulières

« Ce contrat promet plus d’actions, de pertinence et d’agilité, que ce soit dans la gestion de l’offre de ses services ou encore par la mise en œuvre de son nouvel accompagnement« , a réagi l’Union wallonne des Entreprises (UWE), signataire du texte.

Cette dernière sera particulièrement attentive à l’opérationnalisation concrète de cette feuille de route, a-t-elle déjà averti. « Le Forem devra non seulement relever les défis structurels du marché du travail tels les pénuries et les emplois vacants, conjoncturels (crise de l’énergie) mais également celui de la maitrise de ses coûts. Son agilité devra se démontrer dans le cadre de son pilotage interne, sa gestion RH et sa capacité à innover. Cela ne pourra se réaliser sans une culture de l’évaluation assumée », a de son côté estimé Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de la fédération patronale wallonne.

« Il est absolument nécessaire que des évaluations soient faites à plusieurs moments clés du contrat de gestion afin que ce dernier puisse répondre au mieux aux réalités et besoins du marché du travail. Dans ce cadre-là, nous escomptons que le comité de gestion pourra jouer le rôle qui lui a été confié« , a-t-il conclu.