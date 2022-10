Le CD&V a vendu son siège de la rue de la Loi

Le CD&V a décidé de vendre son siège national situé rue de la Loi au profit de nouveaux bureaux à la Gare Maritime, sur le site de Tour et Taxis, rapporte lundi le Tijd. L’information a été confirmée par le parti auprès de l’agence Belga.

Les chrétiens démocrates flamands avaient quitté il y a 25 ans déjà leur siège de la rue des Deux Eglises -qu’ils partageaient alors avec le PSC (devenu par la suite cdH, et plus récemment Les Engagés)- pour le 89 rue de la Loi.

C’est l’ancien président du parti, Joachim Coens, qui avait décidé de mettre le bâtiment à l’encan, mais c’est son successeur, Sammy Mahdi, qui a signé le compromis de vente.

L’immeuble a été racheté par le géant belge de l’immobilier Cofinimmo pour 7 millions d’euros.

Le CD&V louera ses nouveaux locaux de la Gare Maritime à la société immobilière Nextensa, contrôlée par le holding belge Ackermans & Van Haaren.

Interrogé par le Tijd, M. Mahdi estime que la nouvelle localisation est plus appropriée pour mener le parti là où il entend le conduire.

« Le bâtiment de la rue de la Loi est ancien, il n’est plus adapté aux besoins en matière d’efficacité énergétique et de durabilité, et confine à un travail en silos en raison de son architecture. Choisir un nouveau quartier général pour le parti s’inscrit donc dans la nouvelle dynamique adoptée par le parti », a-t-il confié. Le déménagement est prévu dans le courant du premier semestre 2023.