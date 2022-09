Le cardinal De Kesel s’est entretenu avec des réfugiés ukrainiens

Le cardinal-archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef De Kesel, est venu à la rencontre de sept réfugiés ukrainiens, samedi, chez des habitants de Schaerbeek où ils sont hébergés. Durant une heure et demie, le haut dignitaire de l’Église catholique a écouté les récits de ces deux adultes et de ces cinq jeunes gens âgés de 14 à 30 ans, déplacés en raison de l’invasion russe dans leur pays.

« C’était très impressionnant d’écouter leur histoire, d’entendre les raisons précises pour lesquelles ils ont décidé de fuir leur pays« , a raconté à Belga Geert De Kerpel, porte-parole du cardinal de Kesel. « Une dame nous a montré une photo de l’appartement de sa fille, complètement détruit. Une autre réfugiée, une jeune femme, nous a expliqué qu’elle n’avait pas eu de contact avec ses grands-parents depuis mars, car ils vivent à Kherson, une ville du sud de l’Ukraine, occupée par les Russes. Elle ne parvient plus à les contacter », a-t-il poursuivi.

Ces Ukrainiens ont aussi parlé au cardinal de leur accueil chaleureux en Belgique et de leurs espoirs de rester libres et de poursuivre leurs projets. « Les plus jeunes, qui ont été séparés de leurs parents, ont repris des études ici. Certains d’entre eux suivent aussi des cours de musique à l’Académie des Arts. Ils ont même joué du piano ce samedi. C’est parfois comme cela aussi qu’on fait passer certaines émotions. C’était très touchant », a rapporté Geert De Kerpel.

Le cardinal a principalement écouté ces personnes, selon son porte-parole, souhaitant surtout leur montrer, par sa présence, qu’elles n’étaient pas oubliées. « Il leur a montré tout son soutien, comme il le fait aussi chaque année avec d’autres réfugiés, et leur a exprimé sa solidarité », a encore commenté Geert De Kerpel. « Sa venue était aussi destinée à soutenir cette famille de Schaerbeek qui, comme d’autres, n’a pas hésité à ouvrir les portes de sa maison pour accueillir des personnes en difficulté », a-t-il ajouté.