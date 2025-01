L’Arizona favorable à l’armement des drones: «Plus qu’urgent»

Tous les partis de l’Arizona, même Vooruit, qui s’y opposait jusqu’alors, se disent favorables à l’armement des drones.

Une majorité se dessine pour soutenir l’armement des drones, est-il apparu, mercredi, en commission de la Défense de la Chambre. Tous les partis de la coalition Arizona y sont favorables, Vooruit compris.

La Vivaldi s’était accordée pour refuser l’armement des drones, les partis de gauche étant réticents, voire franchement opposés à une telle mesure. Mais la guerre en Ukraine a montré à quel point l’usage de cette nouvelle arme était devenu incontournable.

La Belgique a décidé, en 2018, d’acquérir des MQ-9B Skyguardian de fabrication américaine. La N-VA a déposé une proposition de résolution pour mettre fin à l’interdiction de les équiper de missiles et donc de ne plus les cantonner à des missions d’observation et de renseignement. Elle a été co-signée par les Engagés. « Il est plus qu’urgent que la décision politique d’armer les drones soit adoptée », a souligné Stéphane Lasseaux (Les Engagés). « C’est un texte important qui permettra à notre armée de disposer des équipements du 21e siècle », a fait remarquer Mathieu Michel (MR).

L’évolution la plus notable est venue de Vooruit. « Notre Défense se trouverait grandement affaiblie si nous n’acceptions pas cette nouvelle tendance et ce nouveau type de guerre. Le climat géopolitique et la technologie évoluent. Notre Défense doit être en mesure de suivre le rythme, également dans l’intérêt de la sécurité de nos troupes au sol », a expliqué Axel Weydts. « Les drones ne servent pas seulement dans un cadre offensif, mais aussi à la protection des troupes ».

Divers avis ont été fournis, notamment de la Défense elle-même. Des amendements ont été déposés. Tous les députés ont insisté sur l’importance de conserver un contrôle humain sur ces engins et plusieurs d’entre eux ont également voulu intégrer le respect du droit international humanitaire dans le texte.