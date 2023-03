L’ancien directeur de la prison de Verviers sous les verrous

Roger M., ancien directeur de la prison de Verviers, aujourd’hui fermée, est incarcéré depuis jeudi à la prison de Hasselt en raison de la découverte en début de semaine d’une plantation de cannabis d’un millier de plants à son domicile, annoncent samedi les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg.

L’intéressé a été interpelé à son domicile dans la commune d’Aywaille (province de Liège), précisent encore les journaux. C’est une importante affaire de stupéfiants initiée dans la province du Limbourg, avec le démantèlement d’une plantation de cannabis à Dilsen-Stokkem (province du Limbourg), qui a mené les enquêteurs au-delà de la frontière linguistique, à au moins deux adresses.

A Aywaille, les policiers ont découvert une plantation d’environ 1.000 plants. Dans la foulée de la perquisition et de la découverte, l’homme a été interpellé et présenté à un juge d’instruction du Limbourg qui a décidé de l’enfermer à la prison de Hasselt. Sa compagne a également été arrêtée et mise en prison.

Le parquet du Limbourg a par ailleurs confirmé que cinq personnes ont été arrêtées dans ce même dossier de drogue cette semaine et que plusieurs plantations avaient été retrouvées.

En 2013, une information judiciaire avait déjà été ouverte à l’encontre de l’Aqualien, suspecté d’avoir utilisé des matériaux et détourné des services de la prison de Verviers pour fabriquer des portes de box à chevaux et des barrières de pâturage pour son propre domicile, pointe le journal.

Roger M. avait pris sa retraite en 2014, après plus de quarante années au service du ministère de la justice.