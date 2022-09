La Wallonie renforce ses relations avec l’OMS

Présent à New York à l’occasion de l’assemblée générale des Nations unies, le ministre-président wallon Elio Di Rupo y a signé, mercredi, un accord-cadre entre la Wallonie et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de renforcer les systèmes de soins de santé dans les pays prioritaires de la coopération internationale de la Wallonie en Afrique.

En décembre 2021, le gouvernement wallon avait établi un nouveau cadre pour l’action multilatérale de la Région, avec l’objectif de développer davantage de relations avec certaines organisations internationales, dont l’OMS.

La signature intervenue à New York constitue dès lors le premier pas dans le renforcement de la coopération entre les deux entités. Des programmes d’action communs entreront ensuite en vigueur en 2023. Ils porteront sur la question des vaccins dans toutes ses dimensions (production, recherche & développement, logistique, packaging, prévention, etc.) ainsi que sur l’implémentation de politique de santé dans la médecine physique et de réadaptation.

L’accord permet enfin à la Wallonie d’anticiper son action dans le cadre du Traité international pour faire face aux pandémies futures en cours de discussion au niveau de l’OMS. Les entités fédérées belges auront en effet un rôle à jouer pour définir la position de la Belgique et ratifier ce texte.