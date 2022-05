La ville de Namur choisie pour célébrer le vingtième anniversaire de l’Euro en Belgique

La Commission européenne a choisi Namur, capitale wallonne, pour célébrer en Belgique le vingtième anniversaire de l’Euro. Une cérémonie a été organisée mercredi après-midi à l’Elysette pour notamment rappeler le rôle fondamental joué par la monnaie unique. Celle-ci rassemblait entre-autres le Ministre-Président de la Région wallonne Elio Di Rupo, le bourgmestre Maxime Prévot et la Commissaire européenne Elisa Ferreira. Cette dernière a ensuite pu visiter les projets namurois soutenus par le Fonds européen pour le Développement Régional (FEDER).

« L’Euro a permis d’éviter les aléas liés aux fluctuations des taux de change mais c’est surtout une matérialisation forte de l’Union européenne », a expliqué Elio Di Rupo. « Après la crise économique de 2008, l’Europe a prouvé qu’elle pouvait devenir plus forte, mais, comme le disait Jacques Delors (président de la Commission européenne entre 1985 et 1995), il faut deux jambes pour avancer et à côté de l’aspect monétaire, il y a du travail à réaliser en termes de justice sociale », a-t-il conclu.

Le fonds FEDER y participe et le bourgmestre Maxime Prévot a tenu à souligner son importance dans le développement de la ville. « Ces investissements européens ont permis une transformation urbaine. Un portefeuille de projets pour les citoyens ont pu être soutenus. C’est du concret », a-t-il déclaré.

La Commissaire européenne Elisa Ferreira a notamment pu visiter l’Espace Confluence (l’Enjambée, l’Esplanade du Grognon et le NID) et le TRAKK, un espace de 2.600 m² qui combine espaces de coworking, bureaux, Fablab et salles de réunion créatives. Des projets qui ont bénéficié de plus de sept millions d’euros de fonds européens.

Un spectacle de feu et lumière clôturera cette journée anniversaire sur le Grognon à 21h30.