La grippe aviaire détectée dans deux élevages de volailles de la province de Liège

La grippe aviaire H5N1 a été détectée, jeudi, parmi les volailles de deux éleveurs amateurs à Wandre et à Alleur. Ce sont les premières infections en Belgique depuis 2023.

La grippe aviaire de type H5Na été détectée parmi les volailles de deux éleveurs amateurs à Wandre (Liège) et à Alleur (Ans), en province de Liège, indique, vendredi, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). L’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) précise que les deux foyers ont été détectés le 30 janvier par le Laboratoire national de référence de Sciensano.

Afin d’éviter toute propagation du virus, les volailles présentes sont abattues, ajoute l’Afsca, et une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km sont établies autour des exploitations infectées.

Selon les autorités régionales compétentes en matière de santé, les cas de transmission de l’animal à l’homme demeurent très rares et la transmission d’homme à homme est aussi peu probable. A ce jour et excepté en Angleterre, aucune infection de grippe aviaire chez l’homme n’a été détectée en Europe. Enfin, l’infection s’étant produite il y a déjà deux semaines, les risques qu’une personne développe la maladie aujourd’hui sont minimes. En effet, le délai entre l’exposition à l’animal infecté et le début des symptômes est de maximum 14 jours.

Une manifestation, origine de l’infection?

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les oiseaux ont pu être infectés lors d’une manifestation pour les animaux de basse-cour qui s’est tenue entre le 16 et le 19 janvier au Hall des criées à Battice. Les deux éleveurs amateurs y ont participé. Il est donc possible que d’autres animaux aient été infectés lors de cette manifestation.

Dans la zone de 10 km, tous les détenteurs de volailles (professionnels et particuliers) doivent soumettre leurs volailles à un dépistage. Dans la zone de 3 km, cette obligation s’applique également aux autres oiseaux. L’Afsca rappelle que les œufs et la viande de volaille ne présentent aucun risque pour l’homme et peuvent être consommés en toute sécurité.

Les oiseaux morts ou malades ne doivent en revanche pas être touchés. Il est conseillé à toute personne entrant en contact étroit avec des volailles ou des oiseaux de se laver soigneusement les mains. En cas de symptômes chez des animaux, il faut contacter un vétérinaire. Si on trouve un oiseau mort dans la nature, il convient de le signaler immédiatement en appelant le numéro gratuit 0800/99.777.

Le ministre de l’Agriculture David Clarinval avait réintroduit, le 23 novembre dernier, l’obligation de confiner les volailles, en raison de la recrudescence de cas dans les pays voisins.