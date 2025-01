Radja Nainggolan privé de liberté dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue

L’ancien Diable rouge Radja Nainggolan a été privé de liberté à l’issue de 30 perquisitions menées ce lundi matin, dans le cadre d’une enquête pour trafic de cocaïne.

Le parquet de Bruxelles a confirmé lundi matin la « privation de liberté du joueur de football R.N. », à la suite d’informations publiées par plusieurs médias selon lesquelles l’ancien Diable Rouge Radja Nainggolan serait mêlé à un trafic de drogue.

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené trente perquisitions lundi matin, principalement dans la province d’Anvers, en région bruxelloise et en périphérie bruxelloise, dans le cadre d’une enquête pour trafic de cocaïne à échelle internationale, selon le parquet de Bruxelles. Cette enquête est menée par un juge d’instruction bruxellois et porte sur des faits présumés d’importation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe, via le port d’Anvers, vers le reste de la Belgique.

Le joueur de football Radja Nainggolan a été privé de liberté à la suite de ces perquisitions. « Les auditions étant en cours, et dans le respect du principe de la présomption d’innocence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade », a précisé le parquet de Bruxelles.