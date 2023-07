Procès des attentats de Bruxelles: la défense de Smail Farisi plaide son acquittement total

La défense des accusés se poursuit au procès des attentats de Bruxelles, lundi. L’avocate de Smail Farisi plaide l’acquittement total de son client, tandis que l’avocat d’Hervé Bayingana Muhirwa demande de requalifier les faits.

Me Cassandra Steegmans est la première des avocats de Smail Farisi à avoir pris la parole pour le défendre lundi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016, devant la cour d’assises de Bruxelles. La jeune pénaliste a annoncé que ses deux confrères et elle demandaient au jury d’acquitter Smail Farisi sur toute la ligne, donc de le déclarer non coupable pour les préventions d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour celle de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le parquet fédéral, pour rappel, a requis l’acquittement de cet accusé pour les deux premières préventions, mais pas pour la dernière. Pour les procureurs, il est impossible que Smail Farisi n’ait pas pris conscience, au fil de ses nombreuses visites dans son appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek, qu’il sous-louait au kamikaze de Zaventem Ibrahim El Bakraoui, du caractère terroriste de cet homme. Les magistrats avaient également avancé que Smail Farisi avait tenté de compliquer l’enquête en maintenant le flou sur la destination de certains objets qu’il avait évacués de son appartement, dès le lendemain des attentats.

Hervé Bayingana Muhirwa, seulement coupable de recel de malfaiteurs?

De son côté, Me Vincent Lurquin, conseil de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa dans le procès des attentats du 22 mars 2016, a finalement demandé de requalifier la prévention de participation aux activités d’un groupe terroriste en recel de malfaiteurs.