Nizar Trabelsi, ce terroriste déjà jugé en Belgique dont le procès est « un scandale gigantesque »

Déjà condamné par la Belgique en 2004, le Tunisien risque la prison à perpétuité pour tentative d’attentat terroriste sur la base belgo-américaine de Kleine-Brogel, dans le Limbourg.

Le procès du terroriste Nizar Trabelsi s’est ouvert. Le Tunisien avait été arrêté en septembre 2001, après avoir avoué vouloir préparer un attentat contre la base militaire de Kleine-Brogel, où sont entreposées des ogives nucléaires américaines. Après avoir purgé une peine de dix ans, il avait été extradé vers les États-Unis en 2013.

Face à ce transfert, l’État belge avait été condamné à de multiples reprises par la justice belge et la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu du principe de droit international de « non bis in idem », qui veut que nul ne puisse être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. « Je suis horrifié », indique l’avocat belge de Nizar Trabelsi, à l’entame du procès. « Cela fait neuf ans que mon client est à l’isolement, avec la lumière allumée constamment. Je l’ai eu au téléphone il y a une semaine, pour la troisième fois au cours de ces neuf années. Il est désespéré et n’est pas en état d’être jugé maintenant. »

Le procès rendu difficile par l’état physique de Nizar Trabelsi

Les conditions de détention du prévenu ont en effet tellement dégradé son état physique qu’il est devenu paranoïaque. Il a dès lors refusé de se faire aider par ses avocats belges, et souhaite se défendre seul, bien qu’il ne comprenne pas l’anglais et ne connaisse pas le fonctionnement du système judiciaire américain. « Ce procès est un scandale gigantesque », ajoute Me Christophe Marchand. L’avocat dénonce, d’une part, l’illégalité de l’extradition de Nizar Trabelsi vers les États-Unis ainsi que l’immobilisme belge face à cette situation. Il se dit d’une autre part « choqué » de la présence de plusieurs témoins belges lors du procès. Dans un arrêt de septembre 2022, la cour d’appel de Bruxelles avait en effet ordonné à l’État d’informer les Belges appelés à témoigner aux États-Unis, dont l’ex-juge d’instruction, l’enquêteur principal de la police judiciaire belge et l’expert en explosifs du ministère de la Défense, qu’ils contribueraient, ce faisant, à la violation du principe de non bis in idem.

Du côté du cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), on se limite à indiquer que l’État belge a suivi ce que la cour d’appel a demandé, à savoir transmettre une note aux autorités américaines en demandant de faire revenir M. Trabelsi. « Nous attendons la réaction américaine », affirme le porte-parole du ministre. Selon ce dernier, la Belgique a fait ce qu’il y avait à faire. « Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des juges américains. Et nous ne sommes même pas certains que le prévenu sera une nouvelle fois jugé pour les faits pour lesquels il avait été condamné en Belgique », conclut le porte-parole.