Le procès pour corruption de Netanyahou une fois de plus retardé

Le procès pour corruption, fraude et abus de confiance de Benjamin Netanyahou prend une nouvelle fois du retard. Cette fois, c’est à cause d’une opération de la prostate que doit subir le Premier ministre israélien.

Les audiences prévues dans le cadre du procès pour corruption du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou sont suspendues pour la semaine à venir, a communiqué le tribunal durant le week-end. Le Premier ministre subit en effet, ce dimanche, une ablation de la prostate.

Les audiences qui étaient prévues cette semaine sont reportées au 6 janvier et les jours suivants. Samedi, les collaborateurs de Netanyahou ont annoncé qu’on lui avait diagnostiqué « une infection des voies urinaires due à une hypertrophie bénigne de la prostate« . Selon les médias israéliens, il devra rester plusieurs jours à l’hôpital.

Le Premier ministre est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Il est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Il a été entendu pour la première fois par le tribunal en ce mois de décembre, mais le procès dure depuis mai 2020. Il a été interrompu à la demande du Premier ministre à cause de la guerre entre son pays et le Hamas, à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023.