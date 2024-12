L’appel contre l’annulation du procès d’Alec Baldwin pour homicide involontaire est abandonné

Les procureurs du Nouveau-Mexique ont finalement décidé d’abandonner leur appel visant à faire revenir la justice sur sa décision d’annuler le procès d’Alec Baldwin. Lors d’un tournage, l’acteur avait tiré et tué Halyna Hutchins.

Les procureurs du Nouveau-Mexique qui tentaient de faire revenir la justice sur l’annulation du procès de l’acteur Alec Baldwin pour homicide involontaire, ont finalement décidé d’abandonner leur appel. L’affaire est donc close, relaient mardi des médias américains.

En juillet, une juge avait pris la spectaculaire décision d’abandonner les poursuites envers l’acteur, en lien avec la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins en octobre 2021. Lors de répétitions pour le film Rust, Baldwin avait tiré avec une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais qui était, pour une raison inconnue, bien chargée d’une balle réelle. Le tir avait tué Halyna Hutchins.

Le procès de l’acteur pour homicide involontaire avait donc été abruptement annulé, sur base d’allégations de rétention d’éléments importants par la police et le parquet. Des balles qui pourraient être en lien avec l’incident avaient été transmises au bureau du shérif, mais cette information n’était pas parvenue à la défense. La procureure Kari Morrissey a maintenu que ces balles n’avaient aucune valeur dans l’enquête, et avait lancé un appel contre l’annulation du procès, mais elle a désormais abandonné cette tentative.

L’acteur Alec Baldwin a toujours nié avoir appuyé sur la détente, et assuré qu’on lui avait indiqué que le revolver était inoffensif. La responsable de l’armement sur le tournage, Hannah Gutierrez-Reed, a bien été condamnée, en avril dernier, à un an et demi de prison. Elle a chargé l’arme sans se rendre compte que des balles réelles se trouvaient parmi les munitions à blanc.