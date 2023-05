La maison de Marc Dutroux à Marcinelle n’existe plus. Les travaux de construction d’un jardin mémoriel à la place de l’ancienne maison ont pris fin cette semaine. Entamés en juin dernier, ils ont effacé du paysage le bâtiment associé au calvaire que Julie et Mélissa y ont vécu il y a plus de vingt-cinq ans.

A la place de la maison, située précisément rue de Philippeville à Marcinelle, se trouve désormais un jardin suspendu, baptisé « Entre Terre et Ciel ». Constitué de briques blanches, le nouvel espace est surplombé par une fresque représentant un enfant et son cerf-volant.

Les parents des deux fillettes ont été associés au projet. Avant le lancement du chantier, ils ont d’ailleurs rencontré les autorités communales. Ce qui leur a permis d’exprimer une demande, celle de conserver les caves au cas où des devoirs complémentaires seraient nécessaires.

Ces dernières semaines, la maison que Marc Dutroux détenait à Sars-la-Buissière (Lobbes) a elle aussi été démolie. Pour l’heure, aucun projet précis n’existe encore pour l’endroit.