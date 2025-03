Interpellation de 15 personnes dans le cadre d’une vaste enquête anti-drogue

Lundi, le parquet de Louvain a rapporté l’arrestation de quinze individus liés au milieu de la drogue. Un total de douze perquisitions ont été effectuées.

Quinze individus ont été interpellés dans le Limbourg et le Brabant flamand le week-end dernier dans le cadre d’une vaste enquête anti-drogue, rapporte lundi le parquet de Louvain. La police a saisi de grandes quantités de drogue et d’argent liquide lors de douze perquisitions effectuées lundi, mardi et mercredi derniers.

La bande est soupçonnée d’avoir importé et vendu de grandes quantités de stupéfiants dans les régions de Diest et en province de Limbourg.

L’enquête de la police locale de Diest, dans le Brabant flamand, a débuté en novembre dernier. Elle a permis d’identifier deux suspects principaux: un Diestois de 20 ans et un homme de 31 ans originaire de Hechtel-Eksel, dans le Limbourg. Tous deux ont déjà été condamnés pour trafic de drogue et se trouvaient sous surveillance électronique au moment de la mise sur pied du nouveau réseau.

La semaine dernière, les forces de l’ordre ont donc mené 12 perquisitions dans huit communes du Limbourg (à Bocholt, Hechtel-Eksel, Peer, Zonhoven et au sein de la prison de Hasselt) et du Brabant flamand (à Diest, Geetbets et Haecht). Elles ont découvert « d’importantes quantités de cannabis, de haschisch, de cocaïne, de speed, ainsi que de l’argent liquide, des vêtements de luxe et quatre véhicules », a détaillé le parquet. À Peer, une plantation de cannabis a été mise au jour dans un bâtiment.

En tout, 15 hommes et femmes âgés de 19 à 50 ans ont été interpellés et entendus en tant que suspects. La totalité a été placée sous mandat d’arrêt pour trafic de drogue et association de malfaiteurs.

Douze individus ont comparu vendredi devant la chambre du conseil. Deux d’entre eux ont demandé un report d’audience, tandis que trois autres ont bénéficié d’une mise sous bracelet électronique. Sept inculpés restent quant à eux derrière les barreaux.

Les trois derniers à comparaître se présenteront mardi devant la chambre du conseil.