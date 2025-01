Belgique: près de 100 jeunes délinquants laissés en liberté faute de places

Faute de place en IPPJ, 100 jeunes délinquants sont actuellement en liberté. Le taux de saturation est de plus de 40%. Les magistrats tirent la sonnette d’alarme à la suite d’une récente agression d’un juge de la jeunesse.

Près de 100 jeunes délinquants sont actuellement en liberté par manque de place dans une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), écrit La Dernière Heure. La ministre de l’Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Lescrenier (Les Engagés), confirme qu’il y a « entre 80 et une centaine de jeunes qui sont sur liste d’attente pour un placement à long terme » dans une telle institution.

Les magistrats tirent la sonnette d’alarme à la suite de l’agression d’un juge de la jeunesse survenue mardi au sein du bâtiment Portalis, qui regroupe le parquet de Bruxelles et les tribunaux de la jeunesse. Un jeune délinquant âgé de 16 ans comparaissait en présence de responsables de l’IPPJ fermée dans laquelle il était placé.

À la fin de l’entretien, le juge a confirmé son placement et le jeune a alors disjoncté. Il a tenté de frapper à plusieurs reprises le juge de la jeunesse en essayant de lui cracher au visage. Les policiers, situés à l’extérieur du bureau pour garantir la confidentialité de l’entretien, sont intervenus pour maîtriser le jeune qui a été raccompagné au centre fermé. Les policiers ont dressé un PV qui a été transmis au parquet du procureur du Roi. La capacité des IPPJ en FWB est actuellement de 245 places, régimes ouvert et fermé confondus. Le taux de saturation est de plus de 40%. Interrogée, la ministre Lescrenier assure que « des alternatives à l’IPPJ existent » et vont être renforcées pour accompagner les jeunes délinquants vers la réinsertion.