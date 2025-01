L’ancienne magistrate avait attaqué l’auteur de théâtre, mais aussi pénaliste et criminologue, Marc Helsmoortel, pour une pièce de théâtre qui s’inspirait d’un fait divers dont la juge a été victime en 2016. Ce dernier échappe aux préventions de calmonie et diffamation, mais écope d’une amende avec sursis pour harcèlement.

Poursuivi par l’ancienne présidente de Cour d’Assises Karin Gérard pour s’être inspiré du fait divers sordide dont cette dernière a été victime — un vol de bijoux qu’elle fut un temps soupçonnée d’avoir simulé pour escroquer l’assurance— l’auteur de théâtre, avocat pénaliste et criminologue, Marc Helsmoortel, a été acquitté des préventions de calomnie et diffamation, ainsi que le signalent également nos confrères de La Libre. Le tribunal considérant que «le prévenu n’a pas agi avec intention méchante», et ayant eu «le souci d’écrire une pièce de théâtre librement inspirée par l’affaire Gérard».

Le prévenu n’a pas agi avec intention méchante. Extrait du jugement

En revanche, le tribunal a prononcé une peine avec sursis (amende de 100 euros, qui ne sera donc pas appliquée) pour la prévention de harcèlement, la pièce ayant été jouée un certain nombre de fois en 2018, alors même que le prévenu, «en tant qu’ancien praticien du droit, aurait dû agir avec beaucoup plus de réserve et de précaution»…

«Écrire n’est pas un délit!», se réjouit l’auteur, estimant que ce jugement «proclame implicitement que la liberté d’expression, de création sont des droits inamovibles auxquels on ne touche pas».