Hadja Lahbib condamne une attaque « intolérable » contre Salman Rushdie

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a condamné vendredi l’attaque commise contre l’auteur britannique Salman Rushdie, dont l’ouvrage controversé « Les Versets sataniques » avait fait de lui la cible d’une fatwa de l’ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny en 1989.

« La violence à l’encontre d’un auteur est intolérable et l’attaque dont a été victime Salman Rushdie avant sa conférence est ignoble. L’expression libre de la pensée, de la culture, des artistes et de leurs œuvres permet à nos sociétés de progresser. Avec lui et ses proches », a affirmé la cheffe de la diplomatie belge sur Twitter.

Violence against an author is intolerable and the attack on @SalmanRushdie before his lecture is despicable. The free expression of thought, culture, artists and their works allows our societies to progress. We stand with him and his family.