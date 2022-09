Extrême droite au sein de l’armée belge: un sous-officier démis de ses fonctions

Un sous-officier belge a été temporairement démis de ses fonctions et s’est vu retirer son habilitation de sécurité après que les services de renseignement militaires ont identifié, entre autres, ses contacts avec l’extrême droite, rapportent Le Soir et Knack.

Selon les informations de Knack et du Soir, le sous-officier B. a été convoqué début juillet par ses supérieurs à la base aérienne de Florennes. B y était affecté comme garde professionnel du 2e Wing tactique. Le militaire namurois a été informé qu’il sera temporairement relevé de son poste, tout en conservant une partie de son salaire.

Auparavant, l’habilitation de sécurité « secret » du soldat avait également été révoquée. Cette décision faisait suite à une enquête menée par les services de renseignements militaires (SGRS). Ceux-ci mettaient en cause la loyauté et l’intégrité du sous-officier, qui avait déjà participé à plusieurs missions à l’étranger.

« Joyeux anniversaire, tonton »

B. est dans le collimateur des services secrets militaires depuis plus de dix ans, rapportent Knack et Le Soir. Il est connu, entre autres, pour coups et blessures. B. entretient également des liens avec Boys ’91, un club de supporters du Sporting Charleroi associé au hooliganisme, selon le SGRS. Le militaire a participé à au moins une bagarre, dans les bois, contre des hooligans d’un autre club.

En outre, les services de renseignement ont découvert que B. entretenait des liens avec l’un des fondateurs de la division wallonne du mouvement skinhead Blood and Honour. Ses tatouages ont également attiré l’attention des SGRS. Le « soleil noir » que B. s’est fait tatouer est un symbole viking qui était populaire chez les nazis. Selon les sources de Knack et du Soir, B. s’était également fait tatouer le nombre 88, une référence à « Heil Hitler » (le h étant la 8e lettre de l’alphabet).

En outre, certains éléments indiquent que le sous-officier a assisté à des concerts de groupes ouvertement néonazis. Puis en 2015, B. est brièvement réapparu dans les médias après avoir protesté contre l’arrivée d’un centre d’asile dans sa commune. Et le 20 avril 2021, il a écrit le « Joyeux anniversaire, tonton » sur sa page Facebook. Adolf Hitler est né un 20 avril.

Et puis il y a son penchant pour les armes à feu. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses armes à feu sur B. – qui est instructeur de tir dans l’armée. Il avait installé un stand de tir dans le sous-sol de sa maison.

Hells Angels

Le SGRS a donc surveillé le sous-officier pendant des années. Alors pourquoi son habilitation de sécurité n’a-t-elle été révoquée qu’à la fin de 2021 ?

Knack et Le Soir ont appris qu’au cours de cette année, le SGRS a reçu davantage d’informations préoccupantes sur B. Pendant cette période, le SGRS a également intensifié l’échange d’informations avec les services partenaires – y compris le pouvoir judiciaire.

Parmi les informations inquiétantes parvenues à Knack et au Soir, B. était soupçonné d’avoir planifié une bagarre avec des membres du club de motards Hells Angels dans une brasserie locale en octobre 2021. La police judiciaire fédérale de Namur a pu déjouer la rixe à la dernière minute.

Le nom de B. apparaît également dans une enquête judiciaire. Les sources de Knack et du Soir confirment que cela se déroule sous la direction du parquet de Namur, mais ce dernier ne fait aucun commentaire. Plus précisément, une enquête a également été ouverte pour violation du secret professionnel: un agent de la zone de police de B. lui aurait transmis des informations confidentielles.

Jürgen Conings

Selon les sources consultées par Knack et Le Soir, il n’y a aucun lien entre B. et Jürgen Conings, le militaire de carrière d’extrême droite qui avait tétanisé la Belgique pendant des semaines l’année dernière. Après avoir menacé le virologue Marc Van Ranst, Conings avait volé des armes à la caserne de Leopoldsburg en mai 2021, avant de disparaître. Avait-il prévu une attaque ? Des recherches massives ont été organisées. Le 20 juin 2021, le bourgmestre de Maaseik a trouvé le corps sans vie de Conings dans le Dilserbos.

Lire aussi | Jürgen Conings dans le collimateur des services de renseignement depuis 6 ans

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, ne souhaite pas s’exprimer sur un cas individuel. Son cabinet a rappelé que des mesures ont été prises depuis l’affaire Conings pour mieux surveiller l’extrémisme au sein du département. « Il n’y a pas de place pour l’extrémisme, le racisme et le sexisme à la Défense », avait alors fait savoir la ministre.