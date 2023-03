Masters en médecine: Maxime Prévot dément négocier un nouvel accord de majorité avec le PS

Le président des Engagés a démenti négocier un nouvel accord de majorité avec le PS pour remplacer le MR au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secoué par le dossier des masters en médecine.

Je ne négocie rien du tout! Je ne suis pas à vendre!« , a assuré matin Maxime Prévot, au micro de Bel-RTL. M. Prévot a répété que son parti était bel et bien disposé à soutenir une majorité alternative pour valider la création des deux nouveaux masters en médecine. Mais cet appui ponctuel ne signifierait pas pour autant que le gouvernement de la FWB serait remanié jusqu’à la fin de la législature, a assuré le Namurois.

Celui-ci a toutefois mis en doute que la création de ces deux nouveaux masters résolvent les problèmes actuels de pénurie de médecins dans certaines zones de la Wallonie. Pour lui, c’est le contingentement fédéral de praticiens qui est le véritable problème. « (La création de ces nouveaux masters) n’aura pas de sens si le verrou Inami ne saute pas! », a martelé M. Prévot.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est sous tension depuis plusieurs semaines suite à la demande de l’UMons et de l’UNamur de pouvoir organiser des masters en médecine, en plus de leur bachelier dans cette filière. PS et Ecolo appuient le projet. La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), s’y oppose toutefois. Face à cette résistance, le président du PS, Paul Magnette, menace de recourir à une majorité alternative pour approuver le dossier.