Les portes du supérieur ne sont plus fermées aux élèves du qualifiant

Les élèves du qualifiant peuvent continuer d’accéder à l’enseignement supérieur, à condition toutefois d’avoir obtenu leur CESS.

Les élèves qui décrocheront leur certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) à l’issue d’un parcours de formation dans l’enseignement qualifiant pourront à l’avenir continuer à accéder à l’enseignement supérieur, a annoncé la ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR).

L’obtention d’un CESS est la condition aujourd’hui fixée pour pouvoir accéder à l’enseignement supérieur. Les conclusions du Pacte pour un enseignement d’excellence avaient en leur temps toutefois recommandé de restreindre l’accès au supérieur aux élèves diplômés de l’enseignement qualifiant. L’idée sur la table était en effet de contraindre ces élèves décrochant leur CESS dans le qualifiant à suivre et réussir une 7e année préparatoire pour pouvoir s’engager ensuite dans des études supérieures.

« Le gouvernement a décidé de ne pas suivre cette voie », a toutefois annoncé Mme Glatigny en commission du Parlement, en réponse à des questions des députées Stéphanie Cortisse (MR) et Manon Vidal (PTB). « Il est difficile de prétendre qu’il faut revaloriser l’enseignement qualifiant et en faire l’objet d’une orientation positive soutenue par tous, y compris les parents, si l’enseignement supérieur n’est plus associé au terme l’enseignement qualifiant », a justifié Mme Glatigny.

