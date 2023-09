Incendies liés à l’Evras: « Des actes terroristes inadmissibles »

La ministre de l’Education Caroline Désir (PS) a réagi aux récents incidents survenus dans plusieurs écoles carolos.

La ministre de l’Education Caroline Désir (PS) a dénoncé « les mensonges qui circulent sur le dispositif Evras. Les écoles sont le lieu par excellence où les enfants doivent se sentir en sécurité. C’est avant tout à eux qu’on s’attaque en brûlant les écoles et c’est absolument intolérable« , a réagi vendredi la ministre dans un communiqué.

Face à la multiplication des incendies criminels ces derniers jours dans plusieurs écoles, dont certains clairement motivés par l’opposition au cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras), Mme Désir entend appeler « tout le monde au calme » et « couper court aux mensonges qui circulent » à ce sujet. « Non, il ne prépare pas un système pédophile. Non, il ne prévoit pas d’amener les enfants à vouloir changer de genre. Non il ne prévoit pas d’enseigner comment pratiquer des activités sexuelles. Non, l’éducation au consentement ne vise pas à apprendre aux enfants à dire +oui+ mais au contraire à être capables de s’affirmer et de refuser ce qui ne leur convient pas, en toutes circonstances », insiste la ministre.

Ecoles incendiées: « L’Evras est un dispositif de santé publique qui vise à protéger les jeunes »

« L’Evras est un dispositif de santé publique qui vise à protéger les jeunes et à accroître leurs aptitudes à opérer des choix éclairés favorisant l’épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres », ajoute-t-elle encore.

Le gouvernement de la FWB a décidé à partir de cette rentrée de généraliser davantage les cours d’Evras dans toutes les écoles de la FWB. Ces animations, d’une durée de quatre heures sur toute la durée de la scolarité, seront organisées en 6e primaire ainsi qu’en 4e secondaire. Les directions d’école auront le libre choix des intervenants labellisés qui prendront en charge ces animations.

Jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s’était dit « choqué » par ces incendies criminels tout en apportant son soutien aux cours d’Evras. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a, elle, demandé à la police fédérale d’apporter son soutien aux zones locales de police afin d’y renforcer la sécurité des écoles.