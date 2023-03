Evaluation des profs: les syndicats rejettent définitivement le projet, une manifestation prévue le 27 avril

L’ensemble des organisations syndicales ont exprimé un avis défavorable quant à l’avant-projet de décret sur l’évaluation des professeurs. Une manifestation est prévue le 27 avril pour dénoncer la procédure.

Les syndicats et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont officiellement bouclé la phase de concertation sur l’avant-projet de décret sur l’évaluation des profs. L’ensemble des organisations syndicales, en ce compris la CSC-Enseignement, ont exprimé à cette occasion un avis défavorable, a-t-on confirmé ce mercredi soir de sources syndicales.

Malgré une série d’amendements proposés par le gouvernement au cours des dernières semaines, le projet est toujours jugé imbuvable par les syndicats. Le décret s’appuie sur deux volets. Dans un premier temps, l’objectif est d’accompagner et renforcer les compétences des enseignants. Mais un second volet ouvre la voie à une évaluation formelle d’un enseignant, avec un possible licenciement à clé en cas de manquements persistants et de mauvaise volonté manifeste.

Les syndicats socialistes et libéraux ont déjà annoncé leur décision de quitter le comité de concertation du Pacte pour protester contre le projet d’évaluation des profs. La CSC-Enseignement, qui ne rejetait pas formellement le volet évaluation du décret mais souhaitait le scinder du premier volet et le reporter dans le temps, a également émis mercredi un avis défavorable sur l’ensemble du projet de décret. Sa proposition de découpler les deux volets n’a en effet pas été retenue par le gouvernement, a précisé le secrétaire-général de la CSC, Roland Lahaye. Si ses homologues ont déjà claqué la porte du comité de concertation du Pacte, le syndicat chrétien reste, lui, jusqu’à nouvel ordre toujours à bord. L’ensemble de ses affiliés seront toutefois consultés durant le mois d’avril sur un éventuel retrait du comité de concertation. La position de la CSC-Enseignement à ce sujet sera connue le 28 avril, a précisé M. Lahaye.

Manifestation le 27 avril

La veille, soit le 27 avril, les autres syndicats ont déjà convenu d’organiser une manifestation à Bruxelles pour dénoncer la procédure d’évaluation, mais aussi le trop grand nombre d’élèves dans certaines classes, les inconnues autour de la réforme du qualifiant ainsi que la surcharge de travail en liant avec les plans de pilotage dans les écoles. La manifestation, qui se tiendra en matinée, devrait passer devant les différents sièges des partis politiques pour s’achever devant le siège du gouvernement, place Surlet de Chokier, a précisé mercredi soir Joseph Thonon, de la CGSP-Enseignement.