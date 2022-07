Engie confirme « une déclaration d’intention » pour la prolongation de deux réacteurs

Il s’agit d’une déclaration d’intention non contraignante et concernerait Doel 4 et Tihange 3.

Le groupe Engie a confirmé vendredi dans un communiqué avoir signé une « déclaration d’intention non contraignante » avec l’État belge « pour évaluer la faisabilité et les conditions d’un renouvellement des deux réacteurs nucléaires les plus récents, Doel 4 et Tihange 3″.

Engie et le gouvernement ont établi un cadre pour les négociations, a précisé l’entreprise. Elle comporte certaines conditions. Il s’agit notamment de la création d’une nouvelle entité pour les deux centrales nucléaires, avec un actionnariat à 50/50 entre l’État belge et Electrabel.