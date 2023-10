Elections 2024: Bart De Wever axe la campagne électorale de la N-VA sur la prospérité de la Flandre

Dans une vidéo diffusée lundi, Bart De Wever, président de la N-VA, critique la Vivaldi et plaide pour une Flandre autonome.

« Voor Vlaamse Welvaart ». Pour la prospérité de la Flandre. C’est sous ce slogan que la N-VA fera campagne pour les élections de juin prochain.

Le président du parti nationaliste flamand, Bart De Wever, a dévoilé lundi ce message dans une vidéo de sept minutes où il critique à plusieurs reprises le gouvernement « écolo de gauche » de la Vivaldi, mais sans y évoquer son grand concurrent à droite, le Vlaams Belang.

Uw welvaart wordt dé inzet van de komende verkiezingen. Daar wil ik het graag met u over hebben. 👇 pic.twitter.com/i9t4Y2aqjZ — Bart De Wever (@Bart_DeWever) October 30, 2023



« Votre prospérité sera l’enjeu des élections de 2024 », prédit M. De Wever qui avance quatre objectifs: un budget sous contrôle, un Etat-providence juste, des impôts bas et des investissements dans l’innovation. Aux yeux du président de la N-VA, le gouvernement fédéral actuel a fait tout l’inverse: le déficit budgétaire a été multiplié par sept en cinq ans, les dépenses pour les allocations de chômage de longue durée et les revenus d’intégration ont augmenté, les impôts ont augmenté et bien trop peu a été investi dans l’innovation, dénonce-t-il dans son message vidéo.

Le patron du parti nationaliste flamand n’y aborde en aucune façon l’immigration, le thème de prédilection de son concurrent du Vlaams Belang. Bart De Wever n’y fait d’ailleurs pas la moindre référence alors que le parti d’extrême droite attirerait un électeur flamand sur quatre, soit davantage que la N-VA selon les derniers sondages.

Le chef nationaliste réitère toutefois clairement dans son message son crédo en faveur d’une autonomie de la Flandre. Selon lui, aucune politique économique saine ne pourra y être menée tant que la Flandre n’aura pas toutes les compétences entre ses mains.