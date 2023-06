Egalité homme-femme: la Belgique entre dans le top 10 du Forum économique mondial

La Belgique s’améliore en matière d’égalité homme-femme: elle se hisse au dixième rang du rapport 2023 du Forum économique mondial, soit quatre places de mieux que l’année précédente.

L’écart de genre est réduit à 79,6% en Belgique, une amélioration de 5,7 points de pourcentage depuis 2017. Le classement est dominé par l’Islande, devant la Norvège et la Finlande. À l’autre extrémité, l’Algérie, le Tchad et l’Afghanistan ferment la marche. Le Forum économique mondial a évalué 146 pays sur quatre grands critères d’égalité: participation économique, réussite scolaire, santé et représentation politique.

La Belgique est à nouveau première en matière de réussite scolaire. Elle améliore son résultat en représentation politique (16e, +2), principalement grâce à la parité aux niveaux ministériels, et en participation économique (44e, +8), malgré sa 63e position concernant les salaires. Pour ce qui est de la santé, elle stagne à la 91e place, plombée par une différence notable d’espérance de vie en bonne santé (101e).

Plus spécifiquement, le Forum économique mondial relève un écart salarial global de 3,8%, une proportion de femmes dans les conseils de direction de 38% et seulement 18% de sociétés comptant un top manager féminin. Les femmes sont également quasiment deux fois plus nombreuses à travailler à temps partiel.

Du côté de l’éducation, trois quarts des diplômés dans les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi que dans la construction sont des hommes. Une part qui atteint même 90% dans les technologies de la communication.

A contrario, les sciences sociales (70%), la santé (75%) et l’enseignement (77%) restent des filières à forte dominante féminine.

Sur base de la centaine de pays étudiés depuis le premier rapport en 2006, le Forum constate un écart de genre réduit à 68,6% en 2023, soit un retour à son niveau d’avant la pandémie. Il ne s’agit cependant que d’une progression de 4,1 points en 17 ans. À ce faible rythme, la parité totale ne serait atteinte que dans 133 ans, souligne le rapport.