Ecolo veut suspendre X: «Nos démocraties ne sont pas à vendre»

Ecolo appelle les autorités belges à suspendre le réseau social X, a annoncé, jeudi, le parti dans un communiqué.

L’ex-réseau Twitter, racheté par le milliardaire Elon Musk, suscite la controverse depuis plusieurs mois. Il est accusé d’être mis à profit par son propriétaire pour servir les intérêts politiques de celui-ci, fervent partisan de Donald Trump et soutien de partis de droite populiste, voire d’extrême-droite en Europe.

« Nous assistons à une dérive alarmante », a affirmé la co-présidente d’Ecolo, Marie Lecocq. « X est devenu un outil au service d’un multi-milliardaire aux ambitions politiques autoritaires, qui soutient ouvertement des forces conservatrices et clivantes comme l’AfD en Allemagne ou les climatosceptiques au Canada. Cette plateforme, qui favorise les contenus haineux et divisifs, met en péril la cohésion sociale et la stabilité démocratique. Nos institutions ne peuvent rester passives face à une telle menace ».

Une enquête a été ouverte

Le réseau social est devenu un vecteur de désinformation massive, mais aussi un terrain de jeu pour les puissances étrangères, estiment les Verts. Ils demandent sa suspension tant qu’il ne respecte pas pleinement les règles européennes en matière de modération des contenus, de lutte contre la désinformation et de transparence inscrites dans le Digital Services Act (DSA).

L’enquête de la Commission européenne à ce sujet, ouverte il y a un an, est toujours en cours. « Ce n’est pas parce qu’on est riche et Américain qu’on peut se placer au-dessus des lois européennes. Nos démocraties ne sont pas à vendre. X devra être suspendu tant qu’il ne se conformera pas aux règles. Nous devons protéger nos citoyens des risques d’ingérence étrangère et garantir la sécurité nationale », a ajouté Marie Lecocq.

La députée Rajae Maouane interrogera le Premier ministre, jeudi après-midi, à la Chambre sur ce point.