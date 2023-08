Direction des Affaires étrangères: le MR est-il intervenu en faveur de Theodora Gentzis?

Depuis 3 ans, Theodora Gentzis est directrice ad interim du ministère des Affaires étrangères. Alors que la candidate MR a raté l’examen pour accéder au poste de direction à deux reprises, le parti libéral pourrait avoir modifié l’épreuve pour lui faciliter la tâche.

Qui sera la nouvelle tête de la diplomatie belge ? Ce sera peut-être enfin la chance de Theodora Gentzis, candidate poussée par le MR qui assure jusqu’ici l’intérim. Le poste de direction des Affaires étrangères est vacant depuis presque 3 ans. Le président du comité de direction Peter Moors a claqué la porte en septembre 2020. Seulement 10 mois après sa prise de fonction, l’homme devenait le chef de cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).

Sur l’intervention de Sophie Wilmès (MR), alors ministre des Affaires étrangères, Theodora Gentzis a pris le poste ad interim quelques semaines plus tard. Mme Gentzis, ancienne membre du cabinet du libéral Didier Reynders, était déjà cheffe du département des affaires européennes. Elle est désormais également à la tête des 1.100 employés du ministère.

Le test du « bac à courrier », bête noire de Theodora Gentzis

Depuis près de trois ans, l’agence de sélection du gouvernement fédéral cherche un remplaçant permanent à Moors. Au début et à la fin de l’année 2021, elle a publié une offre d’emploi pour le poste convoité, dont le salaire annuel brut s’élève à plus de 235 000 euros. À deux reprises, aucun lauréat n’est apparu. Theodora Gentzis a participé à la procédure les deux fois, mais elle n’a pas franchi la ligne d’arrivée.

Peter Moors, le dernier à avoir dirigé les Affaires étrangères © DR

À chaque fois, les choses ont mal tourné au premier tour, lors de ce que l’on appelle le test du « bac à courrier ». Il s’agit de l’une des épreuves numériques, au cours de laquelle il faut gérer un flux de courriers électroniques sans provoquer de conflits d’agenda. Seuls ceux qui ont réussi toutes les parties de l’examen numérique ont été autorisés à passer aux épreuves orales, où ils ont été testés sur leur contenu et leurs capacités d’organisation.

Les candidats restants se voient alors attribuer une note A, B, C ou D, allant de « très bien » à « pas bien ». Seuls ceux qui ont obtenu un A ou un B sont autorisés à passer un entretien personnel avec le ministre. Lors des précédentes sessions de candidature, certains candidats ont passé le premier tour, mais tous ont échoué lors des épreuves orales. Personne n’a donc été autorisé à s’entretenir avec le ministre.

« La ministre n’a en aucun cas favorisé Theodora Gentzis » Cabinet de la ministre des Affaires étrangères

Les recherches se poursuivent et, entre-temps, Theodora Gentzis a une troisième chance. Cette fois, elle semble avoir les cartes en main, et ce grâce à un coup de pouce de la classe politique. En effet, fin décembre, le Conseil des ministres a approuvé un amendement législatif selon lequel les tests numériques pour tous les postes de haut niveau de la fonction publique ne déterminent plus si quelqu’un est autorisé à passer ou non au prochain tour – une proposition qui circulait depuis un certain temps.

« Les épreuves informatisées ne sont pas des épreuves éliminatoires », précise l’amendement. Le comité de sélection devra seulement « tenir compte de ces résultats » lors de l’évaluation des candidats après l’épreuve orale. Les chances que Gentzis trébuche sur le test du « bac à courrier » seront donc très réduites. Quoi qu’il en soit, elle pourrait bien enfin faire ses preuves cette fois-ci.

Hadja Lahbib a-t-elle joué un rôle dans cette affaire ?

Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères (MR) © Belga

Immédiatement après la modification de la loi, l’actuelle ministre des affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a ordonné la publication d’une nouvelle offre d’emploi. Celle-ci a été publiée fin juin et Mme Gentzis participe à nouveau au processus de sélection. « Il est clair qu’ils ont attendu que la loi soit modifiée », déclare une source ayant de nombreuses années d’expérience à des postes de direction au sein des autorités.

Un porte-parole des Affaires étrangères a déclaré que cela n’avait rien à voir avec le changement dans l’organisation des épreuves. Justification: comme il n’y avait pas de candidats appropriés lors des deux premières tentatives, il a fallu attendu la modification de la loi pour rouvrir le poste vacant. Le cabinet Lahbib a également insisté sur ce point. La ministre n’a « en aucun cas » favorisé Gentzis. Le cabinet souligne que cinq autres ministères ont également suspendu leurs recrutements jusqu’à la modification de la loi.

« Ceux qui ne passent pas deux fois le premier tour feraient mieux d’en rester là » Un diplomate

« Une entrave à la réputation des Affaires étrangères »

Selon plusieurs sources au sein du ministère des Affaires étrangères, la situation de Gentzis est inconfortable. « Cela nuit à la réputation du département, même si Gentzis parvient à franchir la ligne d’arrivée cette fois-ci », affirme un diplomate. « Ceux qui ne passent pas deux fois le premier tour feraient mieux d’en rester là », estime un collègue.

Mme Gentzis est connue dans les milieux diplomatiques comme une personne ayant une excellente connaissance des dossiers. Ses années d’expérience dans les affaires européennes font d’elle la personne idéale pour orienter la présidence belge de l’Union européenne dans la bonne direction au début de l’année prochaine. Récemment, Theodora Gentzis a été classée troisième sur la liste des personnes les plus influentes sur la scène européenne établie par Politico. Si elle réussit les tests, elle deviendra la première femme à être nommée de manière permanente à ce poste.