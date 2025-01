L’entrée de l’ambassade de Belgique dans la capitale congolaise Kinshasa a été incendiée par des manifestants, mardi matin, révèlent des images diffusées sur les réseaux sociaux. La Belgique a demandé aux autorités congolaises d’envoyer des renforts policiers.

«Nous suivons la situation de près et sommes en contact avec notre ambassade sur place, ainsi qu’avec les autorités congolaises», a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Knack.

«Bien que la sécurité du personnel de l’ambassade ne soit pas immédiatement menacée, les autorités congolaises ont été invitées à renforcer la police sur place. Nous avons également rappelé aux autorités congolaises leur devoir de protéger les locaux et le personnel diplomatique», a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, à l’est du Congo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont réussi à s’emparer de vastes territoires dans la province du Nord-Kivu, riche en minerais. Ils ont notamment pris le contrôle de la ville de Goma, dans l’est du pays. Cela a conduit à des manifestations dans la capitale, Kinshasa, ces derniers jours.

Lundi, la Belgique a temporairement rappelé son ambassadeur en République démocratique du Congo après qu’un tribunal congolais a réaffirmé la condamnation à mort du Belge Jean-Jacques Wondo, pour tentative de coup d’Etat. Un coup que l’armée congolaise avait déjoué le 19 mai dernier.

Outre l’ambassade belge, celles des Pays-Bas, des Etats-Unis et de la France, accusées d’inaction dans la crise qui embrase le Congo, ont également été prises pour cible lors de ces émeutes, ce mardi. L’ambassade du Rwanda a aussi été visée. Les autorités congolaises accuse le pays voisin de leur avoir «déclaré la guerre».

Sur X, le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, a déclaré que la police avait « rétabli l’ordre » et renforcé les mesures de sécurité dans « toutes les ambassades ». « Nous avons fermement condamné tous les actes de vandalisme et de violence au cours de ces manifestations », a-t-il ajouté.

Appel au cessez-le-feu

Le ministre démissionnaire de la Coopération, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a condamné l’escalade de la violence dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo (RDC), et appelé à un cessez-le-feu immédiat.

La situation dans et autour de la ville est « critique », indique le ministre belge. «Des centaines de milliers de personnes supplémentaires sont déplacées, cherchent un abri et une protection contre les violences. Nombreux sont ceux qui vivent dans des conditions de surpopulation, d’insalubrité avec peu d’accès à la nourriture, à l’eau ou aux soins médicaux. Les enfants et les (jeunes) femmes en particulier sont désormais extrêmement vulnérables.»

Frank Vandenbroucke appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la région «avec respect pour le droit international et humanitaire». «Nous suivons la situation de près et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour fournir une aide humanitaire et protéger les civils», ajoute le ministre.

