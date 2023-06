Ludivine Dedonder: « La Belgique doit monter à bord du Système de combat aérien du futur (Scaf) »

Pour la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), la Belgique doit monter à bord du programme Scaf (Système du combat aérien du futur) dès sa phase de développement. C’est ce qu’elle déclare dans un entretien accordé à La Libre Belgique.

Scaf est l’un des deux programmes européens concurrents pour le développement d’un avion de combat de 6e génération, successeur du F-35, et qui devrait sortir d’usine à l’horizon 2035-2040. Le Scaf (Système de combat aérien du futur) associe la France, l’Allemagne et l’Espagne et le GCAP ( Global Combat Air Programme ), précédemment appelé Tempest réunit le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon (l’Arabie saoudite est aussi citée).

Pour la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, il n’y a plus à hésiter : la Belgique doit monter à bord du Scaf, écrit le quotidien. « Une décision sera prise au Conseil des ministres la semaine prochaine. Mais je voudrais rappeler que l’avion de 6e génération est plus qu’un avion. C’est un ensemble de systèmes de combat interopérables, tels que des drones. On a une industrie en Belgique avec un savoir-faire qui peut être valorisé à ce niveau. Et le Scaf offre cette possibilité« , déclare la ministre.