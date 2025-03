« Difficile » d’atteindre 2% du PIB pour la Défense: Maxime Prévot contredit-il déjà l’accord de gouvernement?

Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères, a laissé entendre qu’atteindre les 2% du PIB pour la défense « paraît honnêtement difficile. »

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot (Les Engagés) s’est montré prudent quant à la possibilité d’atteindre rapidement 2% du PIB consacré à la Défense, comme l’a appelé de ses vœux le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA).

« Dans le contexte budgétaire actuel de la Belgique, pareille trajectoire au pas de charge paraît honnêtement difficile à atteindre », a-t-il réagi depuis New Delhi, en Inde, où les deux ministres sont présents pour la mission économique princière.

« Il ne s’agirait pas de porter atteinte à d’autres secteurs stratégiques à nos yeux, au risque de fragiliser notre cohésion sociale et économique », a soutenu Maxime Prévot.

L’accord de gouvernement prévoit d’atteindre l’objectif de 2% du PIB pour la défense en 2029. « C’était avant que le temps ne s’accélère et que les lignes de la politique internationale ne bougent aussi vite et aussi radicalement », reconnaît le ministre.

Selon lui, citant le secrétaire général de l’Otan, la pression est grande pour que tous les États de l’Alliance atlantique atteignent ce chiffre d’ici l’été. Maxime Prévot reste toutefois « ouvert » à analyser tous les schémas de financement soutenables qui permettraient d’atteindre plus rapidement l’objectif des 2%. « Car nous devons être lucides: nos partenaires n’ont plus de patience quant à notre retard manifeste, encore moins dans le contexte tendu que nous connaissons et qui va nous obliger à reconsidérer notre trajectoire d’investissement. Mais même si l’agenda international nous bouscule tous, les autres secteurs méritent aussi attention et investissements. »

Mercredi, interrogé sur RTL-TVi, M. Francken avait laissé entendre que les 2% devraient être atteints dans le prochain budget. « Quand le Premier ministre Bart De Wever se rendra en juin à La Haye pour le sommet de l’OTAN, nous devons avoir les 2% », avait-il déclaré.