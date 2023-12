De Croo à la COP28: « Il est grand temps de transformer les paroles et promesses en action »

Il est urgent de « transformer nos paroles et nos promesses en action », a exhorté samedi Alexander De Croo, à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï. Une COP28 qui « est la COP la plus importante depuis Paris », selon le Premier ministre belge.

« Il est temps de parler de solutions plutôt que de problèmes! De parler d’espoir plutôt que de peur!« , a poursuivi M. De Croo, estimant que « pour atteindre nos objectifs », tout le monde devait être ‘ »à bord »: gouvernements mais aussi et surtout les populations et le secteur privé.

« Nous avons besoin d’écologie et d’économie«

Pour le Premier, « il y a de nombreuses raisons d’espérer ». Et de citer, les investissements records, de 340 milliards d’euros, consentis cette année dans le monde dans les énergies renouvelables; le fait que les pays développés aient enfin tenu leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an de financement climatique à destination des pays du Sud; ou encore le fait que beaucoup de spécialistes du climat « pensent que les émissions de carbone vont atteindre un pic dans les prochaines années ».

« Mon message est que le problème climatique n’appartient ni aux climato-sceptiques ni aux alarmistes mais à ceux qui se lèvent tôt », a encore déclaré M. De Croo alors que se tient actuellement à la COP le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement.

Pour parvenir à limiter le réchauffement mondial à 1,5°C, « nous avons besoin d’écologie et d’économie », estime le libéral. « On les a trop souvent opposés l’une à l’autre alors qu’elles se renforcent l’une l’autre ». « Nous ne construirons pas un paradis climatique sur un désert industriel. »

Plusieurs avancées belges

Dans son discours à la COP28, Alexander De Croo a également cité plusieurs avancées réalisées en Belgique: la volonté d’installer en mer du Nord une capacité d’énergie éolienne suffisante pour produire l’équivalent de la consommation de cinq millions de ménages d’ici 2030; la technologie de pointe développée à Liège par John Cockerill en matière d’hydrogène vert ou encore l’investissement d’un milliard d’euros par ArcelorMittal à Gand « pour produire l’acier le plus durable dans le monde ».

M. De Croo a aussi souligné que l’Europe ne « gagnera pas seule la course du climat » et a rappelé l’importance cruciale des partenariats, notamment avec l’Afrique qui représente 40% du potentiel mondial en matière d’énergie solaire et peut devenir « le moteur vert » de la planète.

Enfin, le « Premier » belge a dit espérer que cette COP28 aboutisse à créer une dynamique d’action et de confiance qui permette d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. « Mais pour cela, nous devons amplifier les solutions qui sont devant nos yeux et que nous avons déjà en main. Tripler les énergies renouvelables, doubler l’efficacité énergétique. Voilà ce qu’il faut faire. Et cela peut se faire », a conclu Alexander De Croo.