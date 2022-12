Crise de l’accueil: la tension politique monte alors que le froid s’installe

Red Cross volunteers roam the streets on a winter night in Brussels to bring food, hot drinks, and warm clothes to the homeless amid the Covid-19 outbreak. Brussels, Belgium, January 22, 2021. Photograph by Valeria Mongelli / Hans Lucas. Les benevoles de la Croix Rouge font une maraude en une nuit d hiver a Bruxelles pour amener nourriture, boissons et vetements chauds aux sans-abri pendant la pandemie de Covid-19. Bruxelles, Belgique, 22 Janvier 2021. Photographie de Valeria Mongelli / Hans Lucas. (Photo by Valeria Mongelli / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)