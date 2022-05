Covid en Belgique: tous les indicateurs en forte baisse

Tous les indicateurs de l’épidémie de coronavirus en Belgique continuent à baisser fortement, selon les données publiées par l’institut de santé publique Sciensano.

La moyenne quotidienne des contaminations était ainsi en recul de 20%, à 4.785 cas, durant la dernière période de référence de sept jours par rapport à la précédente. Cela alors que le nombre de tests régresse de 5%, à 19.400 par jour et que leur taux de positivité est de 27,3% (-4,9%).

La baisse était plus prononcée encore pour les admissions à l’hôpital (-22%), dont la moyenne quotidienne atteint désormais 138, et pour le nombre de décès par jour (-23%), qui s’établit à 15,1.

Quelque 2.227 personnes infectées par le Covid-19 se trouvent actuellement à l’hôpital (-19%), dont 133 aux soins intensifs (-19%).

Enfin, le taux de reproduction (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, est estimé à 0,85. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à diminuer.