Coup d’envoi de la manifestation pour le pouvoir d’achat: Bruxelles se colore de vert-rouge-bleu

Des milliers de personnes affluaient ce lundi matin dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles en vue de la manifestation nationale pour le pouvoir d’achat.

Les militants FGTB, CSC et CGSLB se motivent à l’aide de musique dansante et de coups de pétards. « La vie est chère, il faut de meilleurs salaires« : un écran géant et un podium marque le début du cortège, qui doit démarrer dès 11h. Les manifestants s’engouffreront alors dans l’avenue du jardin Botanique, puis passeront par la gare Centrale avant de rejoindre la gare du Midi.

Évolution des salaires

Le point de départ de la manifestation, c’est la loi de 1996 qui encadre l’évolution des salaires en Belgique. L’objectif de cette loi est de maintenir les salaires dans des marges acceptables pour ne pas compromettre la rentabilité des entreprises belges en comparaison avec les pays voisins. Ainsi, la marge maximale pour l’évolution du coût salarial avait été fixée à 0,4% pour la période 2021-2022. Cela signifie que les salaires de tous les secteurs d’activité ne pouvaient pas augmenter de plus de 0,4% en deux ans (hors indexation). Pour les syndicats, cette règle a fait son temps. Ils voudraient la voir sauter avant le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024, car ils craignent une marge maximale encore plus faible.

Au-delà des négociations salariales, les revendications du front commun s’étendent au pouvoir d’achat en général. Les représentants des travailleurs veulent que le gouvernement s’empare du prix de l’énergie et ils exigent que soit revue à la hausse l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement. Ils veulent aussi que les négociations sur l’enveloppe bien-être (budget du gouvernement pour augmenter les allocations sociales) soient découplées de l’accord interprofessionnel. Ils auront une autre occasion de convaincre le 29 juin au parlement fédéral, où ils sont auditionnés après avoir récolté 87.390 signatures pour des « négociations libres et solidaires sur les salaires bruts ». « Si la mobilisation est bonne, c’est parce qu’au cours de ces six derniers mois, le spectre des travailleurs qui se sentent interpellés par le pouvoir d’achat a fortement grandi », jauge Thierry Bodson.