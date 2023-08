Conner Rousseau et l’inclusion des LGBT: « Il reste beaucoup de travail »

Conner Rousseau, comme beaucoup de politiques, était à la Pride d’Anvers qui a battu son record d’affluence.

Selon le président de Vooruit, Conner Rousseau, »il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant que tout le monde puisse être soi-même en toute sécurité« . « Tant que des jeunes homosexuels seront tabassés en raison de leur orientation sexuelle, tant que la gestation pour autrui ne sera pas réglementée de manière décente et tant que l’extrême droite continuera à qualifier d »anormales’ ces personnes », la Pride restera nécessaire », a estimé le président du parti socialiste flamand, qui avait révélé avant l’été être bisexuel. « C’est pourquoi nous défilons aujourd’hui. Pour défendre la sécurité. Pour l’égalité des droits ».

Deuxième pays le plus LGBT-friendly d’Europe

Même si la Belgique est le deuxième pays le plus LGBT-friendly d’Europe, les droits des LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queers, intersexes, asexuels et autres sexualités minorisées) sont également mis à mal dans notre pays, ces personnes étant quotidiennement confrontées à de la violence physique ou verbale, selon Vooruit. Les chiffres du centre interfédéral pour l’égalité des chances Unia le confirment. Cette situation affecte le bien-être mental de la communauté LGBTQIA+, soutient le parti. « En témoigne la peur que ces personnes ont de faire leur coming-out, leur faible estime d’elles-mêmes et le taux de suicide élevé ».

Affluence record

Composée de 74 délégations, la Pride Parade d’Anvers a rassemblé cette année quelque 140.000 personnes, ont indiqué samedi après-midi la police et les organisateurs. Il s’agit d’un record de fréquentation pour le festival des fiertés de la métropole flamande.

La Pride Parade d’Anvers, point culminant de la semaine des fiertés, prend de l’ampleur au fil des ans. En 2022, 65 délégations avaient fait le déplacement tandis que 125.000 participants avaient défilé dans les rues anversoises.

Plusieurs entreprises, parmi lesquelles Proximus, De Lijn, Brussels Airlines et SD Worx, ont envoyé une délégation pour la première fois cette année afin de soutenir le message porté par la Pride d’Anvers. L‘armée belge était également présente dans le cortège pour la première fois. Elle a défilé aux côtés de la délégation de la police.

Des dizaines d’activités sont organisées dans toute la ville durant le week-end à l’occasion de l’événement. Une prière œcuménique a notamment eu lieu, à l’initiative de la Pastorale des Jeunes de Flandre ainsi que de personnes Lgbti+ issues de différentes communautés religieuses. Au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA), une projection arc-en-ciel en 3D est visible jusqu’à dimanche.