Bart De Wever tend la main au PS pour 2024: il propose un « mini-cabinet » à Paul Magnette

Dans une interview accordée à deux quotidiens flamands, le président de la N-VA a proposé une alliance au Parti Socialiste pour l’après-2024.

Après les élections de 2024, Bart De Wever veut mettre en place un « mini-cabinet » alliant PS et N-VA. L’objectif des nationalistes flamands, derrière cette mesure, n’a pas changé : le confédéralisme. Une déclaration qui vient des quotidiens Het Nieuwsblad et Gazet Van Antwerpen.

Pour le président de la N-VA Bart De Wever, ce « mini-cabinet » se présenterait comme suit. « Vous n’occupez que les postes de vice-Premiers ministres et vous vous mettez d’accord sur quelques objectifs minimaux, notamment budgétaires. Pendant ce temps, vous reconstruisez le pays en profondeur, avec un virage confédéral« , a-t-il proposé.

Paul Magnette n’a pas tardé à répondre à la main tendue par son homologue flamand. « Former rapidement un gouvernement sans savoir pour quoi faire n’a aucun sens et le PS ne va pas entrer dans ce scénario. Il n’est pas question d’aller au pouvoir pour le simple fait d’y être », a réagi, interrogé par Belga, le parti socialiste.

A un an et quelques jours des prochaines élections, la bataille électorale est bel et bien lancée…