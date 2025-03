Yugo devient une nouvelle marque low-cost

Un entrepreneur serbe veut redonner vie à une ancienne marque automobile yougoslave.

Zastava était autrefois une entreprise yougoslave aux activités variées, allant de la production d’armes et de véhicules militaires à la fabrication de voitures particulières à partir des années 1950. Ces modèles étaient souvent des véhicules produits sous licence Fiat, comme c’était le cas pour de nombreuses voitures derrière le rideau de fer à l’époque.

En 1980, Zastava lança son premier modèle original, la Yugo. Elle reposait sur la base technique de la Fiat 127 et était équipée d’un moteur de 0,9 litre développant 45 chevaux. Ce fut un succès, non seulement en Yougoslavie et dans le bloc de l’Est, mais aussi en Occident, où le public appréciait cette petite voiture simple et abordable.

Après la chute du mur de Berlin et les guerres en ex-Yougoslavie, Zastava connut des difficultés et finit par disparaître du marché en 2008. Pourtant, l’usine de Kragujevac, en Serbie, continue aujourd’hui de produire des Fiat.

L’entrepreneur serbe Aleksandar Bjelić nourrit désormais le rêve de relancer la marque Yugo. Fort d’une certaine expérience dans l’industrie automobile allemande, il ambitionne de commercialiser un premier modèle en 2027, en collaboration avec un grand groupe automobile occidental. Il s’agirait dans un premier temps d’un modèle low-cost équipé d’un moteur à essence. Serait-ce le nouveau Dacia?