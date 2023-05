Les chaleurs reviennent et on nous prédit de nouveaux épisodes caniculaires. Pensons aussi à la sécurité de nos amis à fourrure qui nous accompagnent en voiture en vacances.

La température corporelle d’un chien est constamment supérieure de deux degrés à celle d’un humain, et ils ressentiront la chaleur, en particulier dans la voiture. Lorsqu’il fait chaud à l’extérieur, les voitures deviennent des serres. Ainsi, s’il fait 23° à l’extérieur, votre four sur 4 roues atteint 47° en moins de 10 minutes. Et lorsque la température d’un chien atteint 40 °C, il est en danger de mort… Et les petits chiens ont plus vite chaud que les grands… Škoda s’est appuyé sur l’expérience d’une experte pour dresser une liste de rappels destiné à aider à faire face à ce type de stress estival.

Préparation

Si vous prévoyez de l’emmener cet été pour les vacances, pendant 12 heures ou bien plus sur la route, acclimatez-le les semaines qui précèdent le grand départ. Emmenez-le une heure ou deux, plusieurs fois par semaine. Les signes indiquant que votre chien ressent la chaleur (ou qu’il est en hyperthermie) sont un halètement excessif, de la bave et de l’agitation. Les gilets et tapis rafraîchissants permettent de garder le ventre de votre chien bien au frais. N’oubliez pas de les réhumidifier régulièrement Veillez à ce que votre chien soit formé à l’utilisation d’une cage de transport pour un maximum de confort. Les caisses de transport doivent être bien aérées et suffisamment spacieuses pour que votre chien puisse se retourner.

L’occuper & l’aérer

Utilisez des friandises pour le distraire. Votre chien pourrait être stressé ou s’ennuyer dans la voiture et mâcher le tapis de refroidissement et/ou la veste, ce qui le rendrait encore plus stressé et lui donnerait encore plus chaud. Avant de prendre la route, vérifiez que l’air conditionné arrive jusqu’à la banquette arrière. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à monter un ventilateur portable (votre voiture possède une prise 12V dans le coffre ? C’est idéal).

Lorsque vous faites une pause, arrêtez-vous de préférence à l’ombre et faites-le marcher car cela le détend ! Attention : faites-le gambader sur sol meuble, évitez les chemins goudronnés et bétonnés qui brûlent leurs coussinets. Emmenez sa gamelle habituelle pour l’eau, voire sa nourriture, ça le met en confiance.

Le coup du glaçon

Veillez à respecter un style de conduite fluide, les coups de frein brusques énervent considérablement nos toutous. Emportez un sac isotherme contenant beaucoup d’eau fraîche en bouteille et une gourde de glaçons. Il suffit de faire fondre un glaçon sur les gencives de votre chien pour qu’il se refroidisse très rapidement, ou de lui offrir un glaçon à lécher et à croquer pour qu’il s’amuse lors de sa pause confort. Idéalement, prévoyez une serviette que vous irez imbiber d’eau pour le recouvrir avec, à l’ombre.

Il arrive souvent qu’un chien en surchauffe refuse de boire. C’est son instinct qui entre en jeu, car il associe le fait de boire à celui de faire pipi. Il existe des boissons isotoniques spécialement conçue pour les chiens ou des bouillons préemballés. Ces deux boissons contiennent des électrolytes et des minéraux, ainsi qu’un goût de viande, qui inciteront votre chien à boire et l’hydrateront rapidement.

Enfin, lors de vos vacances, emportez toujours des jouets, des objets à mâcher et des couvertures familières pour que votre chien se sente comme à la maison !