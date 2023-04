Une KIA EV 6 en Lego, grandeur nature

Kia exposait à la Semaine du design de Milan un modèle de la Kia EV6 fabriqué exclusivement en briques LEGO.

Démontrant les formes infinies que les briques permettent aux personnes de tous âges de créer, l’EV6 « Brick To The Future » symbolise la nouvelle voie de Kia, en route vers son renouveau, sa reconstruction vers une mobilité durable. Le modèle à l’échelle 1:1 est composé de 350.000 briques. Cette réalisation impressionnante de réalisme conserve les détails complexes du design de l’EV6. Une réalisation qui aurait pu se retrouver à l’exposition Lego « The art of the brick » qui se tient actuellement à Bruxelles (jusque mai).

800 heures, 4 mois

Commandé par Kia Italie, le travail a nécessité plus de 800 heures de travail de la part de BrickVision, une entreprise italienne. BrickVision a été fondée par Riccardo Zangelmi, le premier et unique professionnel certifié LEGO d’Italie. Zangelmi a réussi à transformer sa passion d’enfant pour la marque danoise en une entreprise prospère. Pour la EV6 « Brick To The Future », l’équipe de Zangelmi a passé quatre mois à travailler sur le projet et a même mis au point un système d’éclairage fonctionnel (des diodes illuminent des Lego transparents) pour mieux mettre leur travail en valeur et se rapprocher de la voiture réelle.

L’ensemble du processus de construction a été documenté dans une vidéo sur YouTube (Kia Italie). Le film permet de prendre conscience du travail à la fois colossal et minutieux que représente ce joli coup médiatique. Lancée en 2021, l’EV6 est la première des 15 modèles entièrement électriques qui seront lancés par Kia à l’échelle mondiale d’ici 2027. L’EV6 en Lego sera exposée à la Kia Energy House à Rome.