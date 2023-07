Route des vacances: que faire en cas de panne sur l’autoroute ?

L’été n’est pas fini, le chassé-croisé de juillet-août va seulement commencer ! Et avec toutes ces voitures sur la route, plus de pannes et d’accidents, c’est statistique. Petit rappel des bons réflexes pour gérer la situation, sur autoroute.

Surchauffe moteur ? Coupure soudaine ? Panne sur l’autoroute? Ou si vous percutez un débris ou un objet laissé sur la route ? Si la voiture doit être arrêtée, quelle qu’en soit la raison, la première chose à faire est d’allumer les feux de détresse et de couper le contact. Tous les passagers quittent alors la voiture du côté du bord de la route et se réfugient sur le bas-côté, derrière la glissière de sécurité. Si vous en possédez, portez les gilets de sécurité!

Sécurisez aussi votre voiture à l’aide du triangle de signalisation. Il doit être placé à au moins 100 mètres dans le sens inverse de la circulation. Pensez d’abord aux personnes : quelqu’un en panique ? Rassurez-le (la), allongez-le (la). Dans la mesure du possible, reprenez votre calme et intéressez-vous à votre situation: localisez la route ou autoroute sur laquelle vous êtes. Relevez des repères (ex : après telle station-service), identifier le nom de la rue la plus proche (via la cartographie de votre smartphone). Idéalement déterminez le point GPS (fonction disponible sur votre GSM ou votre système de bord, entraînez-vous à le trouver avant le départ). Alors seulement, appelez les services de secours. Pensez d’abord à contacter votre assistance voyage. Si pas, recourrez au numéro d’urgence 112, valable dans toute l’Europe… Depuis 2019, les nouvelles voitures sont équipées d’un système d’appel d’urgence automatique (e-Call). Sous le coup de l’émotion, on peut oublier cet équipement qui peut grandement vous faciliter la vie. Pensez-y !



Dans l’attente des secours, pensez à prendre quelques photos de la situation, elles pourront aider plus tard, en cas d’intervention d’une assurance.

En cas de petit accident avec un tiers, vous devrez remplir le constat à l’amiable. Si problème, appelez-la police. Enfin, s’il ne s’agit que de dégâts mineurs, poursuivez votre route en passant par un garage et ou un parking afin d’examiner si tout fonctionne correctement (phares, pneus) et que vous ne risquez pas de perdre un morceau de carrosserie en roulant. Sur ce : bonne route !