Retour des ancêtres sur nos routes : partage et patience

Le printemps marque le retour de la bonne saison et des envies de balades, notamment pour les propriétaires de voitures anciennes. Un plaisir pour les passionnés qui les utilisent autant que pour les amateurs qui les admirent. Cela dit, la cohabitation entre voitures modernes et anciennes sur le réseau impose un respect mutuel. Piqûre de rappel.

Si les voitures modernes sont devenues plus sûres et plus confortables, elles sont aussi et surtout devenues plus performantes. C’est aussi (voire plus encore) le cas des voitures électriques dont le couple instantané leur assure des accélérations et reprises et très véloces. Tout le contraire des voitures plus anciennes, qui peinent plus à dépasser un autre véhicule, ou qui sont simplement limitées par des performances modestes. Et durant les mois de bon temps, les deux parcs doivent se partager la route, en particulier le weekend. Les automobilistes doivent également garder à l’esprit que le comportement de freinage de certains véhicules classiques n’est pas aussi bon que celui des véhicules modernes et que certains moteurs et châssis ne permettent que des vitesses modérées dans les virages. De plus, les véhicules anciens ne disposent pas d’aides modernes telles que le système de freinage antiblocage ou le programme de stabilité électronique. Bref, si vous tombez sur un ancêtre privilégiez la patience et évitez de coller excessivement ces vieilles gloires. Parfois, des organisateurs bloquent un carrefour pour laisser passer tout un convoi de véhicules anciens. Pas la peine d’essayer de couper ce convoi, vous risqueriez simplement de rester englué en plein milieu, source d’énervement supplémentaire.

Datant des années 60, cette Suzuki Fronte ne développe que 29 ch!

Laisser passer

Inversement, les propriétaires de voitures anciennes doivent contribuer à une cohabitation respectueuse sur la route. Tout d’abord et avant tout en s’assurant de circuler avec une voiture parfaitement en ordre, c’est-à-dire qui roule normalement, dont les phares et clignos fonctionnent parfaitement et, évidemment, équipée de bons pneus et de freins efficaces (à défaut d’être performants).

Pour éviter les situations stressantes, il est recommandé de laisser passer une voiture moderne, sur le réseau secondaire et/ou campagnard, en se plaçant sur le bas-côté, dès que c’est possible.

Les ancêtres peuvent circuler dans les LEZ des centres-villes aux heures de pointe, ce qui n’éveille pas forcément la sympathie. Mieux vaut donc adopter une conduite calme et souple, afin d’éviter des situations dangereuses avec des vélos et/ou piétons. Une voiture de collection techniquement en ordre évitera aussi de laisser des traces d’huile ou de carburant sur la chaussée. Ce simple mais important rappel s’adresse évidemment aussi aux motocyclistes. Pour le reste: bonne route!