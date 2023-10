Mazda 2 Hybrid, légère émancipation

Lorsqu’elle arrive sur le marché en 2022, la Mazda 2 Hybrid pouvait difficilement masquer sa gémellité avec la Toyota Yaris. L’année prochaine, elle aura droit à un lifting qui l’émancipe un peu de la Yaris.

Mazda fait évoluer sa 2 Hybrid afin de ne plus être réduite à un trop facile copier/coller de la Toyota Yaris. Certes, les deux Nippones restent grandement identiques – la Mazda 2 reste construite aux côtés de la Toyota, à Valenciennes – , mais la distinction est désormais plus franche au niveau des boucliers et de la porte de coffre.

Tant qu’à faire, la Mazda enrichit son contenu technologique. La citadine a désormais droit à des assistants de sécurité, comme le détecteur de pré-collision, à l’avertisseur de franchissement de voie ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Et puis surtout un nouvel écran central de 9’’ compatible avec les duplications Apple CarPlay et Android Auto de série. Le tableau de bord digital de 12,3’’ et la dalle tactile centrale de 10,5’’, sans oublier l’afficahge tête haute sont proposés en option.

Mécaniquement, rien ne change. La Mazda 2 Hybrid reprend le frugal trois cylindres essence de 1.490 cm³ associé à un moteur électrique. L’ensemble produit 116 ch et entraîne la Mazda 2 à 175 km/h. Mazda annonce une consommation de 3,8 à 4,3 l/100 km et des émissions de CO2 comprises entre 87 et 97 g/km. La Mazda 2 Hybrid arrivera début 2024 en Belgique à un prix non encore annoncé. Actuellement, la génération telle qu’elle est apparue en 2022 coûte 27.790 €.