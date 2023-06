Le Skoda Kodiaq s’électrifie en douceur

Apparu en 2016, le Kodiaq a lancé Skoda dans le grand bain des SUV. Avec un certain succès puisqu’avec près de 792.000 unités vendues, il est l’un des bestsellers mondiaux de la marque tchèque. Il évolue profondément en 2024. Les premiers prototypes ont été dévoilés.

La presse spécialisée a eu l’occasion de découvrir et conduire des prototypes encore camouflés. Le Kodiaq grandit de 61 mm (4,75 m au total) afin d’offrir encore plus de place à ses occupants, en particulier en version 7 places. Le coffre gagne aussi ± 75 litres, soit 910 en configuration 5 places. Esthétiquement, il adopte le look des dernières créations de la marque, ce qui inclus de nouveaux phares à diodes à effet cristal. Sa carrosserie est plus ciselée, induisant plus de dynamisme. Pour l’identité, Skoda lui greffe une ligne de diodes en pointillés sur sa calandre. Assez original. Toujours pour le style, Skoda confirme des versions RS, au look plus sportif.

Ecrans bien intégrés

Dans l’habitacle, le changement est très profond. Toute la console central a pu être redessinnée compte tenu de l’abandon de la transmission manuelle. Le Kodiaq bénéficie d’une nouvelle station de recharge par induction (plus rapide, 15kw) pour deux smartphones. Le Kodiaq profite aussi de nouveaux écrans. Au centre, un grand display de 12,9’’ et derrière le volant un tableau de bord numérique (10,25’’) séduisant par sa taille et son intégration. De nouvelles molettes hybrides (tactiles et physiques) servent à voyager dans les menus de manière intuitive.

Le PHEV, enfin

Sous le capot, la principale nouveauté du Kodiaq sera d’être disponible en version hybride rechargeable – une première pour le Kodiaq – qui réunit le 1.5 TSI et un moteur électrique pour fournir ensemble 204 ch. Grâce à sa ses réserve d’électricité, ce Kodiaq iV pourrait rouler 100 km sans une seule goutte d’essence. Les autres moteurs sont plus conventionnels : 2 litres TDI (193 ch pour le 4×4, 150 pour le « traction ») et 2 litres TSI (204 ch, d’office en 4×4), ainsi que le 1.5 TSI 150 ch. Tous intègrent l’hybridation légère (MildHybrid 48V). Dynamiquement, l’un des atouts du SUV est son contrôle dynamique de châssis DCC Pro, qui affine sa tenue de route. Les ingénieurs ont aussi retravaillé profondément les liaisons au sol.

Meilleur partout

Bref c’est un Kodiaq plus chic, plus efficace sur la route et mieux équipé que nous livre Skoda. La première génération étant déjà très convaincante, il « suffisait » aux concepteurs de l’améliorer un peu partout, tout simplement. Son prix n’est pas encore connu mais les responsables belges confirment une inflation très logique, compte tenu du fait qu’il est désormais d’office proposé en boîte automatique DSG et que les petites nouveautés technologiques ont un coût. Le haut de gamme sera la version PHEV. Cela dit, Skoda entend toujours le positionner comme l’un des meilleurs rapports prix/confort/efficacité du marché. Il sera dévoilé avec tous ses détails en septembre prochain. Commercialisation en fin d’année.