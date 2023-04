Le compteur du Dacia Jogger passe les 100.000

L’usine historique de la marque Dacia, à Mioveni, en Roumanie, a assemblé le 100.000e Jogger récemment.

L’exemplaire qui vient de passer cet important jalon de production est un modèle hybride de 140 ch en configuration 7 places, au niveau de finition Extreme. Une version haut de gamme, mais accessible à moins de 25.000 € en Belgique, ce qui devrait doper encore les ventes. Le véhicule, de couleur Lichen Kaki, est destiné à un client de Roumanie. Présenté en première mondiale au salon de Munich 2021, le Dacia Jogger s’est rapidement imposé comme le véhicule familial 7 places le plus abordable du marché. L’espace intérieur généreux, la polyvalence et l’ergonomie remarquable sont des attributs qui ont valu au modèle la reconnaissance de la presse spécialisée. Leader du segment C-Break en Roumanie depuis la première année de commercialisation, le Dacia Jogger s’est vendu, jusqu’à fin février 2023, à plus de 4.200 exemplaires. Plus de 90% de la production du modèle est destinée à l’exportation, principalement vers les pays d’Europe occidentale. Les principaux marchés étrangers de Jogger sont : la France : 18.501 unités, suivie par l’Allemagne (11.351 unités), l’Italie (7.993 unités), l’Espagne (4.467 unités) et le Royaume-Uni (3.848 unités). Dans des proportions moindres, la clientèle Belgique lui rend également honneur.