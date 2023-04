La dix-millionnième Toyota Yaris a été construite à Valenciennes

A quelques kilomètres de la frontière belge, en France, le site Toyota de Valenciennes tourne à plein régime. Fin mars, la dix-millionième Yaris est tombée des chaînes de production du site des Hauts-de-France, une success story qui dure depuis 2001.

Lire aussi: La famille Toyoda quitte la direction de Toyota

La Yaris en est aujourd’hui à sa 4e génération. La citadine populaire vient de franchir le cas des 10 millions de ventes cumulées à l’échelle mondiale – rejoignant les rangs des modèles les plus commercialement performants de l’écurie de Toyota (Corolla, Camry, RAV4, Hilux et Land Cruiser). La production européenne cumulée de la famille Yaris (site de Valenciennes + site de République tchèque) a atteint plus de 4,6 millions d’unités fin 2022. Précisons que le site de République tchèque n’est en service que depuis 2021.

La première Yaris « française » sort des chaînes de Valenciennes flambant neuves. La haute direction est présente.

Usine compacte

C’est en octobre 1998 que Toyota décide de produire sa Yaris de première génération sur un nouveau site high-tech érigé à Valenciennes, en France, pour compléter la production Yaris de l’usine de Takaoka, au Japon. Dès le départ, le site de TMMF (Toyota Motor Manufacturing France) a été conçu pour être une « usine verte». Elle est 30 % plus compacte qu’une usine automobile typique, ce qui lui donne une longueur d’avance pour réduire les besoins en énergie et les émissions. Dans certains ateliers, les zones de stockage sont jusqu’à 10 fois plus compactes que celles que prévoient les normes de l’industrie automobile.

TMMF a ouvert en janvier 2001 avec une capacité de production annuelle initiale de 150.000 unités. Les chiffres annuels de production ont augmenté pour atteindre 255.584 unités en 2022, faisant de l’usine le plus grand site de production automobile en France. Si l’usine de Valenciennes assemble la Yaris depuis 2001, elle se charge aussi d’un second véhicule depuis 2021, la Yaris Cross, version SUV/crossover de la Yaris. En dehors de la France et du Japon, la Yaris est assemblée dans huit autres pays. Les composants clés de la Yaris, tels que les transmissions et les moteurs hybrides – à essence et électriques – sont produits chez Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP).