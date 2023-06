Hymer Venture S : grande suite pour deux

Après l’avoir présenté à l’état de prototype, le spécialiste Hymer a commercialisé son Venture S, un camping-car basé sur le Mercedes-Benz Sprinter à transmission intégrale, de quoi aller installer cette suite roulante dans les coins les plus reculés.

Malgré ses 6,46 m de long, le Hymer Venture S est pensé pour seulement… deux personnes. Les couples qui auront la chance d’acquérir ce véritable loft roulant coûtant 225.000 euros profiteront alors d’un confort de premier plan et de facilités inédites et/ou rares dans le secteur. Ainsi, le hayon arrière est divisé horizontalement et sa partie basse peut devenir une mini-terrasse supportant jusqu’à 350 kg. La partie supérieure sert de protection contre la pluie ou le soleil.

Chambre isolée

Dans l’habitacle on trouve un salon face-à-face très moderne dont la table est rabattable… dans le plancher. L’ensemble se transforme en un grand lit pour deux, en cas de tempête à l’extérieur. Car la chambre à coucher proprement dite se trouve toutefois à l’étage. Le toit se relève pneumatiquement, les parois latérales se remplissent d’air (isolation) et un lit de deux mètres de long assure un haut degré de confort. La montée ne se fait pas par une échelle, mais par un escalier aménagé au-dessus du bloc-cuisine et dans les marches duquel de nombreux espaces sont aménagés.

Panneaux solaires

Cuisinière à gaz à deux feux, réfrigérateur et salle d’eau à géométrie variable facilitent le quotidien. Trois panneaux solaires d’une puissance de 115 watts chacun sont montés sur le toit pour fournir l’alimentation en énergie électrique en combinaison avec la batterie au lithium, un inverseur fournit le courant de bord de 230 volts. Le chauffage est assuré par du gazole, et une climatisation est disponible sur demande. Bref, le Venture S montre ce qu’il est possible de faire aujourd’hui en matière de caravaning et pose un jalon en termes de design et d’équipement, mais aussi de prix. Il suit ainsi la tendance du marché immobilier: le mètre-carré habitable roulant a rarement été aussi cher.