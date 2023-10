Honda sort un SH125i Euro5 et… transparent

La famille des Honda SH est reconnaissable à son style moderne et urbain, notamment à ses grandes roues. Un modèle à succès depuis longtemps et qui évolue encore en 2024.

Membre à part entière de la famille SH apparue en 1984 avec le SH50 et diffusée en millions d’exemplaires dans le monde, le Honda SH125 a entamé la conquête du marché européen en 2001. Depuis, il remplit sa mission de moyen de transport stylé, amusant et sans souci (fiabilité avérée). Le SH125 est rapidement devenu immensément populaire, notamment en Italie. Moteur économique, comportement routier à la fois vif et rassurant grâce à une roue avant de 16 pouces, le tout habillé par une carrosserie élégante. Il n’a cessé d’évoluer et la marque vient de présenter les modèles 2024 qui voient leur moteur se conformer à la norme antipollution Euro5 +, qui sera obligatoire pour tous les nouveaux deux-roues motorisés dès la fin de 2024.

SH125i Vetro: oui, on voit à travers!

Vert comme le verre

Les designers ont aussi adapté les couleurs et ont introduit une innovation avec la version Vetro (verre en Italien). Ce Vetro est un pur produit de la créativité des équipes de l’usine Honda d’Atessa (Italie) qui fabrique le SH125i depuis longtemps. La finition Vetro se caractérise par des panneaux d’habillage semi-transparents et non-peints (ils sont « naturellement » verts, comme une bouteille), panneaux dont la production génère 9,5 % d’émission de CO2 en moins par rapport à des panneaux peints de façon conventionnelle. Il est donc possible d’admirer les entrailles du scooters et en fonction de la lumière ambiante, cette finition Vetro génère des effets sympathiques. Cette proposition esthétique originale est complétée par un garde-boue avant noir, un sabot noir avec logo Honda Blanc et une partie supérieure de carénage ornée d’un logotype SH couleur argent.

En Belgique, le SH125i est déjà disponible chez les concessionnaires dans cette finition Vetro, mais aussi en Matt Pearl Cool White et Matt Coal Black. au moment de rédiger ces lignes, l’importateur n’avait pas encore communiqué les tarifs.